Armistițiul lui Putin, încălcat de soldații săi la scurt timp după ce a intrat în vigoare. Se dau lupte intense în Bahmut

Armistițiul lui Vladimir Putin este extrem de contestat de Kiev, dar și de aliații occidentali. Astfel, liderul de la Kremlin le-a cerut și ucrainenilor să înceteze focul, pentru 36 de ore, cu ocazia Crăciunului pe rit vechi, dar cu toții sunt de părere că la mijloc doar o strategie din partea președintelui Rusiei, aceea de a ise acorda un moment de respiro.

Solicitarea lui Putin după 11 luni de când a provocat lansarea invaziei în țara vecină, iar acum armistițiul său nu are niciun efect asupra Kievului sau a țărilor occidentale. „Ei (rușii - n.r.) vor acum să folosească Crăciunul ca acoperire, pentru a opri o vreme avansurile băieților noștri în Donbas și pentru a aduce echipamente, muniții și trupe mobilizate mai aproape de pozițiile noastre”, declara Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Amintim că ruşii, dar şi o parte din ucraineni, sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, la 7 ianuarie.

Deși Putin a insistat pentru încetarea temporară a focului în zonele ocupate din Ucraina, la cererea Patriarhului Kirill al Rusiei, jurnaliștii AFP aflați pe front susțin că atât rușii, cât și ucrainenii continuă să se bombardeze reciproc.

#UPDATE @AFP journalists heard both outgoing and incoming shelling in the frontline city of Bakhmut in eastern Ukraine on Friday after the Russian ceasefire was supposed to have come into effect.

???? Ukrainian soldiers firing near outskirts of Bakhmut, December 30 pic.twitter.com/bt0zZhnrzP