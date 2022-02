Armata Ucrainei anunță că este pregătită pentru război și amenință Rusia: Bine ați venit în iad!

Forțele armate ale Ucrainei sunt absolut pregătite să facă față Rusiei, în cazul unei invazii, spun ministrul Apărării Oleksii Reznikov și șeful armatei din Ucraina, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnyi.

„Oricine i-a privit pe soldații noștri în ochi cel puțin o dată este convins că nu se va repeta situația din 2014, că agresorul nu va cuceri Kievul, Odesa, Harkov sau orice alt oraș”, a reacționat ministrul Apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov.

O astfel de declarație comună a ministrului Apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov, și a comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnyi, a fost publicată pe site-ul Ministerului Apărării, relatează Ukrinform.

"Armata și voluntarii au reușit să reziste în 2014, când 'fratele' a înjunghiat cu nerușinare în spate. Atunci, mulți oameni nu erau pregătiți din punct de vedere psihologic să reziste celor cu care ieri stăteau la aceeași masă. Acum, situația este complet diferită. Kremlinul este foarte conștient de acest lucru, iar acest lucru reprezintă un factor de descurajare important. Astăzi avem cea mai puternică armată din Ucraina din ultimii 15 ani și cea mai puternică armată din Europa, armata noastră este condusă de generali și ofițeri de luptă. (...) Oricine i-a privit pe soldații noștri în ochi cel puțin o dată este convins că nu se va repeta anul 2014, că agresorul nu va cuceri Kievul, Odesa, Harkov sau orice alt oraș. Nu vă îndoiți, forțele armate sunt absolut pregătite să riposteze și nu vor renunța la pământurile ucrainene! Nu vom ceda nici măcar o bucată de pământ ucrainean!", a subliniat ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov.

Ucraina, sprijin fără precedent din partea partenerilor internaționali

La rândul său, ministrul Apărării a adăugat că nu este pentru prima dată în ultimele șase luni când au fost făcute "anunțuri" privind o invazie rusă pe scară largă, iar acestea ar trebui privite ca o modalitate suplimentară de a strica planurile inamicului.

De asemenea, Reznikov a menționat că astăzi Ucraina beneficiază de un sprijin fără precedent din partea partenerilor internaționali - cel mai mare de la independență încoace. În special, acest lucru se manifestă în furnizarea de arme de apărare, care a crescut capacitatea Forțelor Armate ale Ucrainei de a respinge agresorul. Pe parcursul lunii, aproape 2.000 de tone de arme moderne, muniții și veste antiglonț au fost primite din diferite țări. Soldații noștri au fost deja instruiți și sunt pregătiți să folosească întregul arsenal de instrumente.

Ministrul Apărării a adăugat că situația este controlată de serviciile secrete ucrainene, de armată și de diplomați.

Ucraina își coordonează acțiunile cu cele mai importante state din lume 24 de ore din 24, 7 zile din 7. O astfel de uniune a principalelor democrații nu a mai existat de zeci de ani. Multe țări înțeleg acum cu adevărat amenințarea reprezentată de acțiunile Rusiei și trec emoțional prin ea. Ucraina a trecut prin asta în urmă cu opt ani, mai notează sursa citată.

Ucraina contrazice Kremlinul

"Nimeni nu poate să se uite în capul liderilor de la Kremlin și să spună cu certitudine ce anume ar putea fi luate măsuri. Dar noi calculăm absolut toate scenariile și suntem pregătiți pentru ele. Astăzi, se fac multe declarații, iar Moscova spune chiar că Ucraina plănuiește să atace Rusia. Acest lucru este absurd. Nu vom ataca pe nimeni, dar facem totul pentru a consolida apărarea și pentru a elimina posibilitatea unei escaladări. Intenționăm să urmăm calea politico-diplomatică. Vă voi spune mai mult, prin diplomație și pace atât regiunile Donețk și Luhansk, cât și Crimeea și Sevastopol se vor întoarce acasă! (...)", a adăugat ministrul Apărării din Ucraina.

"Vă asigur că forțele armate ale Ucrainei sunt pregătite să riposteze. Noi desfășurăm și vom desfășura antrenamente. Ne îmbunătățim în mod constant capacitățile de apărare, coerența unităților și competențele militare. Am creat formațiuni de luptă și am reușit să desfășurăm forțele de apărare teritorială într-un timp scurt și să le înarmăm cu ATGM și MANPADS. Am consolidat apărarea Kievului. Am trecut prin război și am primit o pregătire adecvată. Prin urmare, ei sunt pregătiți să întâlnească inamicii nu cu flori, ci cu Stingers, Javelins și NLAW. Bine ați venit în iad!", a declarat comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnyi.

Astfel, în declarație se subliniază că Ucraina are acum cea mai puternică armată din 2014 și cea mai mare coaliție de parteneri în sprijinul nostru de la independență încoace. Autoritățile au făcut tot posibilul pentru a se asigura că forțele pro-ruse din Ucraina au cele mai puține posibilități în întreaga perioadă de independență, a transmis partidul Slujitorul Poporului.