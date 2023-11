Armata israeliană a ocupat clădirea Parlamentului din Gaza şi s-a pozat cu steaguri israeliene | FOTO

El a spus că forţele israeliene avansează "conform planurilor şi îşi îndeplinesc sarcinile cu precizie, letal".

Potrivit ministrului Apărării, IDF şi-a "intensificat" activitatea împotriva tunelurilor Hamas în ultimele zile. "Lucrăm în conformitate cu obiectivele. Nu avem un cronometru. Avem obiective. Ne vom atinge obiectivele", a declarat Gallant, referindu-se la o declaraţie anterioară a ministrului de externe Eli Cohen potrivit căruia presiunea internaţională ar putea forţa Israelul să îşi modifice acţiunile din Gaza.

O imagine care circulă pe reţelele sociale arată trupe ale Brigăzii Golani a IDF în interiorul clădirii Parlamentului din Gaza, din oraşul Gaza, după ce au capturat sediul. Clădirea Consiliului Legislativ Palestinian din Gaza a servit doar legislatorilor Hamas de la preluarea controlului Fâşiei de către gruparea teroristă în 2007.

This is what Hamas’ parliament in Gaza looked like before, and this is how it looks now that the IDF’s Golani Brigade has captured it???????? Hamas - you are on the way to hell!!! pic.twitter.com/wJWFMXoW3m