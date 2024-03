Arina Sabalenka, mesaj emoționant după moartea fostului ei iubit: „Este o tragedie inimaginabilă”

Jucătoarea belarusă a vorbit despre o "tragedie inimaginabilă" şi a confirmat că ea şi Konstantin Koltsov nu mai formau un cuplu.

"Moartea lui Konstantin este o tragedie inimaginabilă şi chiar dacă nu mai eram împreună, inima mea este frântă. Vă rog să respectaţi intimitatea mea şi a familiei sale în aceste momente dificile", a scris ea la Instagram Story.

Aryna Sabalenka confirms that she and Konstantin Koltsov were no longer together before he passed away.

This doesn't even matter. It's still something that affects her directly and I hope she gets the privacy she desires. pic.twitter.com/r6uQzxMVW5