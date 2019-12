Arheologii egipteni au descoperit un nou Sfinx. Unde se află acesta

Mica statuie de calcar a fost găsită la necropola Tuna al-Jabal şi prezintă "trăsături faciale frumoase şi clare", a declarat un oficial al ministerului citat într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Sfinxul este o creatură mitică cu corp de leu şi cap de om.

Săpăturile sunt în desfăşurare pentru a descoperi misterul prezenţei bustului în zonă, se spune în comunicat.

New discovery in Tuna Al-Gabal necropolis, Minya: A limestone royal statue in the shape of a sphinx. It is 35 cm tall and 55 cm length #egypt @khaled.elenany #tunagebel #historyofegypt #thisisegypt #ancientegypt #archaeology #antiquities #newspapers pic.twitter.com/Zx2Vw0VpTR