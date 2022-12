Argentina ar putea schimba banii după Cupa Mondială. Chipul lui Messi, pe bancnota de 1.000 de pesos

Înainte de finala de duminica trecută, autoritățile de la Banca Centrală a Republicii Argentina (BCRA) au analizat mai multe moduri de a sărbători câstigarea unui eventual titlu mondial, potrivit elfinanciero.com.mx.

Opțiunea favorită a fost surprinderea chipului lui Lionel Messi pe bancnota de o mie de pesos. Oficialii sunt de părere că suma imprimată pe bancnotă trebuie să înceapă cu „10”, numărul cu care Messi a făcut istorie la echipa națională a Argentinei.

Pe spatele bacnotei ar trebui să fie scris „La Scaloneta” (porecla naţionalei condusă de Lionel Scaloni), ca un semn de recunoştiinţă.

Ca antrenor, Scaloni a câştigat Copa America în 2019, „La Finalissima” în vara acestui an şi Campionatul Mondial.

