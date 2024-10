Scene apocaliptice în Spania după inundațiile devastatoare. „Am văzut trupuri plutind pe lângă mine”

Echipele de salvatori îi caută pe cei dispăruți.

Ministerul nostru de Externe transmite că 6 dintre cei 22 de români dați dispăruți sunt în siguranță. Despre ceilalți 16, nu se știe nimic. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

„Îl ia apa! E incredibil ce se întâmplă. Dumnezeule, ce dezastru. Mamă, privește unde mă aflu. Acolo e o casă. Dumnezeule mare!” spun oamenii îngroziți.

Spania este zguduită de unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria sa recentă.

Localnic: „Curentul a luat mașini... înotau. A fost mare apocalipsă...”

Localnic: „A fost un coșmar. Am început să ieșim din mașini și am început să ne deplasăm către marginea șoselei, spre un teren mai înalt. Eram adulți, dar și copii, inclusiv copilul meu de nouă ani, dar și alții mai mici. Am încercat să-i ajutăm și pe alții, dar i-au luat apele. Sunt trupuri fără viață rămase în mașinile de acolo.”

Localnic: „Da, am văzut trupuri plutind pe lângă mine. Am strigat după ajutor, dar nimic...”

Localnic: „În nici cinci minute, apa a ajuns la mijlocul mașinii... Auziți? Sunt oameni care plâng acolo... Eu am hotărât atunci să rămân în mașină, a fost un risc, dar a fost o decizie bună. Mașina mi-a fost luată pe sus, dar a fost dusă doar 15 metri până când s-a lovit de un camion, dar în jurul meu erau multe mașini care au fost duse mai departe de ape.”

Autoritățile au trimis mesaje de avertizare către populație să evite deplasările, ca să permită echipajelor să intervină.

Adriana Mureșan - Administratorul grupului Voluntari în Europa: „Au fost afectate liniile electrice, nu există curent, oamenii, chiar dacă sunt bine, nu mai pot să își încarce telefoanele ca să vorbească, sunt afectate și liniile telefonice. Poliția, armata merg pas cu pas în toate casele și caută persoane izolate, supraviețuitori. Așteptarea e foarte grea, mai ales când te poți gândi la ce e mai rău.”

Salvatorii se luptă să-i găsească pe cei dispăruți, care se numără cu zecile. Peste 1.000 de soldați au fost mobilizați să ajute la căutări. Dar, în unele locuri, se poate ajunge doar cu elicopterul, pentru că drumurile sunt blocate de noroi, resturi de tot felul și mașini epavă.

Puhoaiele au lovit într-un moment în care oamenii se întorceau de la serviciu, marți seara, iar șoselele care leagă Valencia de așezările mai mici de la periferie erau aglomerate. La fel, autostrada spre Madrid. Au scăpat cei care au reușit să iasă la timp.

Martor: „Era un om acolo, agățat de un gard, care abia se mai ținea și striga după ajutor... și nu l-a putut ajuta nimeni până nu au venit elicopterele și l-au luat. A fost îngrozitor, a fost oribil.”

Martor: „Apa a luat totul, vreo 300 sau 400 de mașini. Aceste parcări sunt toate inundate, înăuntru sunt peste 100 de mașini, trebuie să arunc totul din brutărie, congelatoare, cuptoare, totul.”

La Torre, într-o suburbie a Valenciei, au fost găsite joi nouă trupuri neînsuflețite într-o parcare inundată.

Nicky Schiller, jurnalist: „Puteți vedea mașinile una peste alta în spatele meu. Încă o mașină aici... Acolo o bancă locală, iar în față încă un morman de mașini. Vedeți patru sau cinci, dar sunt de fapt nouă, pentru că mai sunt altele în spate. Peste tot pe jos e noroi. Acolo e biroul cuiva, e greu de descris. Cea mai potrivită descriere este ca într-un film despre dezastre.”

Dezastru este și în altă parte, la Algamesi...

Siobhan Robbins, corespondent Sky News: „Întreg orașul este acoperit în nămolul ăsta gros, care miroase îngrozitor. În multe locuri este aproape până la genunchi și a intrat în casele și mașinile oamenilor. Oamenii cu care am vorbit aici ne spuneau că n-au primit absolut niciun avertisment. Că au auzit la televizor despre situație, iar pe când s-au uitat pe ferestre, apa deja curgea cu viteză pe străzi. În unele locuri, spun că a ajuns chiar până la 2 metri. Iar puterea apei a avut forța unui tsunami. A luat mașinile de pe străzi, le-a răsucit și le-a zvârlit una peste alta.”

Localnicii, dar și unii oficiali locali spun că avertizările de inundații au venit prea târziu.

Agenția Meteorologică de Stat (Aemet) a emis, marți dimineață, o alertă meteo cod roșu pentru regiunea Valencia. Însă Protecția Civilă Spaniolă a alertat populația seara, după ora 20, când, deja de două ore, străzile erau invadate de puhoaie.

Meteorologii pun dezastrul pe seama așa-numitului fenomen DANA, denumit popular „picătura rece”. Se formează atunci când aerul rece suflă peste apele calde ale Mediteranei. Un aer cald se ridică rapid și formează nori denși cu potențial distructiv. Potrivit specialiștilor, acest fenomen provoacă tornade, grindină și ploi torențiale, exact așa cum s-a întâmplat acum în sud-estul Spaniei. Fenomenul s-a agravat în contextul încălzirii globale.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „În primul rând, vreau să informez cetățenii care locuiesc în provincia Valencia, dar și în Castellón, că (fenomenul) DANA continuă. Vă rog, rămâneți acasă. Pentru că acum cel mai important lucru este să salvăm cât mai multe vieți posibil. Vom folosi toate resursele, terestru, pe apă și în aer, atât timp cât este necesar pentru a-i găsi pe cei dispăruți.”

Ministrul Transporturilor a anunțat că legăturile feroviare dintre Valencia și Madrid ar putea rămâne suspendate... trei săptămâni.

