Spania a fost lovită de viituri cu „forța unui tsunami”. Fenomenul care a provocat inundațiile devastatoare

La Guvern se va întruni o celulă de criză care să analizeze situația românilor din Valencia, afectați de inundații și măsurile de sprijin pe care le poate oferi acestora statul român. Între timp, căutările continuă în zonele distruse de ape. Spaniolii acuză serviciile de protecție civilă că au avertizat mult prea târziu populația.

După ce apele au devastat mai multe localități din Valencia, zeci de persoane sunt încă date dispărute. În multe dintre toate mașinile azvârlite una peste alta se aflau pasageri, familii întregi, care n-au reușit să se salveze.

Femeie: „A fost un coșmar. Am început să ieșim din mașini și am început să ne deplasăm către marginea șoselei, spre un teren mai înalt. Eram adulți, dar și copii, inclusiv copilul meu de nouă ani, dar și alții mai mici. Am încercat să-i ajutăm și pe alții, dar i-au luat apele. Sunt trupuri fără viață rămase în mașinile de acolo.”

Bărbat: „În nici cinci minute apa ajuns la mijlocul mașinii. Sunt oameni care plâng acolo... Eu am hotărât atunci să rămân în mașină, a fost un rsic, dar a fost o decizie bună. Mașina mi-a fost luată pe sus, dar a fost dusă doar 15 metri până când s-a lovit de un camion, dar în jurul meu erau multe mașini care au fost duse mai departe de ape”.

Cei care au scăpat cu viață se uită acum neputincioși la dezastrul rămas în urmă. Peste o mie de soldați au fost mobilizați în sprijinul echipelor de salvatori, care au intervenit și cu elicopterele. Dar în timp ce încearcă să se dezmeticească după potop, furia oamenilor crește. Localnicii spun că autoritățile dormeau liniștite în timp ce ei erau luați de ape.

Siobhan Robbins, corespondent sky: „Întreg orașul este acoperit în nămolul ăsta gros, care miroase îngrozitor. În multe locuri este aproape până la genunchi și a intrat în casele și mașinile oamenilor. Oamenii cu care am vorbit aici ne spuneau că n-au primit absolut niciun avertisment. Că au auzit la televizor despre situație, iar pe când s-au uitat pe ferestre apa deja curgea cu viteză pe străzi. În unele locuri, spun că a ajuns chiar până la 2 metri. Iar puterea apei a avut forța unui tsunami. A luat mășinile de pe străzi, le-a răsucit și le-a zvârlit una peste alta”.

Primul avertisment prin sistemul de alertă a venit marți seară, la opt și un sfert, la mai bine de 12 ore după ce serviciul de meteorologie emisese alertă roșie de ploi abundente. Și la aproape două ore după ce mai multe localități fuseseră deja inundate.

În zonele afectate apele au început să se retragă, dar pericolul nu a trecut, ci s-a deplasat către nord-est spre regiunea Catalonia, unde sunt prognozate ploi abundente.

Meteorologii pun dezastrul pe seama așa-numitului fenomen „DANA”. Acesta se formează atunci când aerul rece suflă peste apele calde ale Mediteranei.

Un aer cald se ridică apoi rapid şi formează nori denşi cu potenţial distructiv. Potrivit specialiștilor, acest fenomen provoacă grindină, tornade și ploi torențiale, exact așa cum s-a întâmplat acum în sud-estul Spaniei.

