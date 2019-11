Apelul disperat al Gretei Thunberg: "Am parcurs jumătate de lume în direcţia greşită"

''Aşadar am parcurs jumătate de lume în direcţia greşită. Acum trebuie să găsesc o cale să traversez Atlanticul în noiembrie ... Dacă cineva mă poate ajuta cu transportul i-aş fi foarte recunoscătoare'', a scris pe Twitter adolescenta activistă în vârstă de 16 ani.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U