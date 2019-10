Replica Gretei Thunberg după ce Vladimir Putin a criticat-o

Influenta activistă ecologistă în vârstă de 16 ani se prezintă pe profulul său de Twitter, care are 2,7 milioane de abonaţi, drept o ”adolescentă drăguţă dar prost informată”, o trimitere la atacuri ale lui Putin de miercuri, care a comentat discursul dur al Gretei Thunberg de la 23 septembrie, în cursul Adunării Generale a ONU, la New York, potrivit News.ro.

Ea i-a atacat, într-un discurs plin de furie, la ONU, pe liderii planetei din cauza inacţiunii lor împotriva modificărilor climatice, la începutul unui summit la New York.

”Nu ar trebui să fiu aici, ar trebui să fiu la şcoală, de cealaltă parte a oceanului”, a tunat Greta Thunberg, cu o voce tremurătoare dar puternică, citind un text din scaunul său. ”Cum îndrăzniţi? Mi-aţi furat visele şi copilăria cu vorbele voastre goale”, a denunţat ea.

”Fac, cu toate acestea, parte dintre cei care au noroc. Oamenii suferă, mor. Ecosisteme întregi se prăbuşesc, ne aflăm începutul unei extincţii în masă, iar tot despre ceea ce discutaţi voi sunt banii şi basme despre creştere economică eternă? Cum îndrăzniţi!”.

Tot în nota sa biografică de pe Twitter, ea a ironizat şi declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump la adresa sa. Ea s-a prezentat drept ”o tânără foarte fericită care are în faţa sa un viitor strălucitor şi minunat”, reluând astfel cuvânt cu cuvânt declaraţia locatarului Casei Albe.

”Sunt sigur că Greta este o fetiţă drăguţă foarte sinceră, dar aduţii trebuie să facă totul pentru a nu-i aduce pe adolescenţi şi pe copii în situaţii extreme, ei trebuie să-i protejeze de emoţii excesive care-i pot distruge”, a declarat liderul de Kremlin.

“Nobody explained to Greta that the modern world is complicated and complex.”

