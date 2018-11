Apariția misterioasă din Central Park care a atras mii de curioși: ”Am făcut câteva sute de poze”

Pro TV

Central Park - uriaşul plămân verde al New Yorkului - are o nouă atracţie: o raţă dintr-o specie care trăieşte în Asia.

Oamenii se înghesuie să o vadă după ce pasărea a devenit vedetă pe reţelele sociale. Dincolo de coloritul neobişnuit, musafirul atrage şi prin altceva - nu se știe cum a ajuns acolo.

Central Park a devenit în ultimele săptămâni o atracţie pentru ornitologi, fotografi sau simpli curioşi. Toţi vor să admire pasărea care a apărut pe lac şi asta pentru că un astfel de exemplar poate fi văzut de americani doar la grădina zoologică sau la televizor.

Dennis, fotograf: "Am făcut câteva sute de poze, fiindcă e o pasăre rară. Am încercat să o surprind în mişcare şi am reuşit să o fotografiez cum zboară."

Cineva a filmat raţa mandarin pe 10 octombrie. Clipul a devenit viral şi a adus o groază de oameni pe marginea lacului.

Apariţia ei pe lacul din Central Park este învăluită în mister. Acest soi de raţă trăieşte numai în Asia şi nu ar avea ce să caute în inima New Yorkului. Ornitologii au verificat toate grădinile zoologice din oraş. Niciuna nu a dat dispărută o raţă mandarin. De aici ipoteza că pasărea a fost ţinută drept animal de companie.

David Barrett, ornitolog: "Poate a reuşit să fugă sau cineva s-a plictisit de ea şi a abandonat-o."

Specialiştii spun că raţa nu va migra şi va trece peste această iarnă fără probleme.

