Anunțul lui dictatorului Kim Jong Un după ce Coreea de Nord a fost lovită de taifunul Bavi

Taifunul Bavi a alimetat temeri cu privire la pagube importante în Coreea de Nord, relatează AFP.

Nicio victimă nu s-a raportat, iar pagubele au fost ”mai puţin importante decât s-a prevăzut”, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA, care-l citează pe Kim în cursul unei vizite într-o regiune agricolă situată la sud-vest de Phenian.

#DPRK leader Kim Jong Un said #Typhoon #Bavi had caused only minimal damage to the country after making landfall early on Thursday, state news media Korean Central News Agency (KCNA) reported on Friday. pic.twitter.com/sctOFL0Lj2