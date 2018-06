Anunțul făcut de presa nord-coreeană după întâlnirea lui Kim Jong-un cu Donald Trump

"Kim Jong Un l-a invitat pe Trump să efectueze o vizită la Phenian într-un moment potrivit, iar Trump l-a invitat pe Kim Jong Un în Statele Unite", a indicat agenţia oficială KCNA, scrie Agerpres.

"Cei doi lideri au acceptat cu plăcere invitaţiile reciproce, convinşi fiind că aceasta va reprezenta o altă ocazie importantă pentru o îmbunătăţire a relaţiilor" dintre cele două ţări, a transmis agenţia menţionată.

Totodată, aceasta a afirmat că summitul istoric de marţi dintre Donald Trump şi Kim Jong Un constituie "o schimbare radicală" în relaţiile bilaterale.

