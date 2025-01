Anunțul de închiriere a unei camere cu 1.600 € a devenit viral. Cerințele proprietarei: „Să ajungă acasă după 20.30 seara”

Proprietara a postat anunțul pe platforma Spare Room, căutând un chiriaș pentru apartamentul său situat în apropiere de Hampstead Heath, în nordul Londrei, scrie The Independent.

Aceasta a scris că își dorește un chiriaș „liniștit, curat și prietenos” pentru o cameră de doi metri pe patru metri, care dispune de „tavane înalte”, dar fără încălzire centrală. În schimb, camera ar fi încălzită de un radiator electric care poate fi programat prin telefon.

Anyone looking for a single bedroom with no heating where you can’t make noise and can only be home from 8:30pm to 8am (weekdays only)? Here’s one for a bargain (£1350)!!! pic.twitter.com/f4icntNUPC