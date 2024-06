Cea mai atractivă fată fără adăpost a găsit aplicația care o scutește de plata chiriei „Mi-am irosit banii până acum”

Emily Webb este autoproclamată "cea mai sexy fată fără adăpost din Australia", deoarece își folosește aspectul său de model – ca să-și asigure, gratis, un acoperiș deasupra capului, chiar dacă de multe ori e nevoită să-l schimbe zilnic.

Ea a povestit pe rețelele sociale că a rămas fără casă - dar are un modalitate inteligentă pentru a găsi un loc unde să locuiască- în afara mașinii de lux cu care de deplasează și unde își ține toate lucrurile, arată publicația Daily Star.

Emily Webb, în vârstă de 25 de ani, din Australia, a recunoscut că „nu-i pasă" că nu are un acoperiș permanent deasupra capului. Ea a povestit că plătea 4.000 de dolari australieni chirie pe lună, dar proprietarul a dat-o afară, chiar dacă s-a oferit să achite chiria în avans, pe un an. În plus, ca multe alte persoane care locuiesc în Down Under, ea este afectată și de o criză a locuințelor, arată sursa citată.

Așa că a pus la cale un plan ca să-și asigure o locuință gratis și s-a intitulat pe rețelele sociale „cea mai sexy fată fără adăpost din Australia"

Emily, care este, de asemenea, creatoare de conținut pentru adulți, a apelat la aplicația de întâlniri Hinge ca să scape de dormitul în mașină, iar pe aplicație găsește tipi dispuși să o găzduiască - deși nu le spune despre situația ei.

„Nu-mi vine să cred că mi-am irosit banii pe chirie în tot acest timp. Mod de viață: Dacă ești sexy, nu plăti niciodată chirie. Sunt pe aplicațiile de întâlniri pentru a găsi locuri de cazare la diferiți băieți și merge surprinzător de bine. De obicei nu le spun. Nu vreau să pun presiune pe nimeni. Nu menționez că sunt fără adăpost și nu cred că arăt ca o persoană fără adăpost. Am atât de mulți prieteni pe Coasta de Aur, dar nu vreau să rămân prea mult timp aici sau să fiu o povară pentru nimeni, dar nu mă deranjează să fac asta" a spus ea.

În ciuda faptului că Emily urmărește în mod activ bărbații pe aplicația de întâlniri în speranța de a dormi în patul lor pentru două-trei nopți, ea a împărtășit recent pe TikTok că unii s-au prins de tactică și că că "se folosea de ei", așa că a renunțat la aplicația Hinge.

