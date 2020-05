Anunț neașteptat pentru fanii Harry Potter. Autoarea a dezvăluit unde s-a ”născut” celebrul personaj

Autoarea a făcut însă un anunț surprinzător. Locul care a inspirat-o a fost cu totul altul, scrie CNN.

”Închiriasem o cameră deasupra unui magazin cu articole sportive. Primele cărămizi din Hogwarts au fost puse într-un apartament din Clapham Junction (n.r. Londra)”, a scris J.K. Rowling într-un mesaj postat pe twitter.

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu