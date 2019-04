Antrenament neobișnuit. Soldați britanici, filmați împușcând posterul unui important lider

În videoclip pot fi văzuţi mai mulţi soldaţi în uniformă care îşi folosesc armele. Ulterior, camera îşi schimbă unghiul şi poate fi văzut cum soldaţii folosesc un afiş mare cu Corbyn drept ţintă, potrivit News.ro.

The Sun a informat că videoclipul, care are ca descriere „fericiţi cu acest lucru” a fost filmat în Afganistan şi în el sunt prezenţi membri ai 3 Para, o unitate a Regimentului Paraşutiştilor Militari Britanici.

Ministerul Apărării consideră că videoclipul este autentic. Un purtător de cuvânt al ministerului a numit incidentul ca fiind „total inacceptabil” şi a declarat că „nu respectă standardele impuse de armată”, conform Sky News.

Sky News a informat că soldaţii au folosit gloanţe din cauciuc.

UK soldiers appear to use Labour Leader Jeremy Corbyn’s image as target practice.

The Ministry of Defence says the video is “totally unacceptable” - and have now launched a full investigation. pic.twitter.com/L2m7pKhhhB