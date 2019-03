Ministrul Apărării, fotografiat când citea pe telefon în timp ce soldații îi dădeau onorul

Bistriteanul.ro

Ministrul Apărării a fost surprins, recent, în timp ce stătea cu ochii pe telefonul mobil, chiar în timp ce prin fața sa defilau militarii întorși din Afganistan.

Potrivit bistrițeanul.ro, ministrul Apărării Naționale a dat dovadă de lipsă de interes față de soldații români, care îi dădeau onorul.

Potrivit Agerpres, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a participat vineri, la Bistriţa, la ceremonia de repatriere a Batalionului 812 Protecţia Forţei "Şoimii Carpaţilor" din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată, după o misiune de mai bine de şase luni în teatrul de operaţii din Afganistan.

Aceasta a fost cea de-a cincea misiune în Afganistan a "Şoimilor Carpaţilor", la care batalionul a participat cu un efectiv de 448 de militari, dintre care o treime s-a aflat la prima misiune, în timp ce alţi 45 de militari au depăşit pragul de patru dislocări în teatrele de operaţii.

Ministrul Apărării Naţionale i-a felicitat pe militarii Batalionului 812 pentru modul în care au executat misiunea.

"Propunerea de decorare a Drapelului de Luptă al Batalionul 812 Infanterie cu Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Comandor cu însemn de război, pentru militari, pe care am înaintat-o preşedintelui României, precum şi conferirea Emblemei de Onoare a Armatei României comandantului batalionului dumneavoastră reprezintă, dragi militari, gesturi simple de recunoaştere a meritelor dumneavoastră. Spun că sunt gesturi simple, pentru că greul l-aţi dus dumneavoastră acolo, în teatrul de operaţii, în fiecare zi a perioadei de dislocare. Aţi acţionat, dragi militari, sub steagul NATO şi sub faldurile drapelului de luptă tricolor, luptând alături de aliaţii noştri umăr la umăr, cu credinţă şi onoare. Prin seriozitatea, loialitatea şi eficienţa dumneavoastră, v-aţi câştigat respectul în rândul partenerilor şi recunoştinţa noastră, a celor de acasă", a spus Gabriel Leş.

La rândul său, comandantul batalionului, locotenent-colonel Dan Valer Orza, i-a îndemnat pe subordonaţii săi să fie mândri de ceea ce au realizat şi de faptul că au reprezentat ţara în Afganistan la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.

După ceremonia de decorare a Drapelului de Luptă al batalionului şi conferirea emblemelor de onoare celor mai merituoşi dintre "Şoimi", a urmat defilarea militară.

La finalul evenimentului, ministrul Apărării Naţionale a oferit flori, cu ocazia Mărţişorului, celor 17 femei din cadrul batalionului care au fost dislocate în Afganistan.

