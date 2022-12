Anna Delvey, falsa milionară care a înșelat bănci și hoteluri din New York, a vândut tablouri în valoare de 340.000 de dolari

Delvey, în vârstă de 31 de ani, al cărei nume real este Anna Sorokin, a fost condamnată pentru furt şi infracţiuni financiare în 2019 atât de notorii încât au fost transpuse într-o miniserie a unei platforme de streaming, potrivit unui raport publicat de The New York Post, scrie News.ro.

După ce a ispăşit o pedeapsă de doi ani de închisoare pe Insula Rikers, Delvey a fost reţinută de Serviciul Vamal şi de Imigrare din SUA pentru 17 luni din cauză că îi expirase viza.

În luna mai, ea a lansat o expoziţie de artă solo intitulată „Allegedly”, făcându-şi o apariţie virtuală surpriză din detenţie. Delvey a fost eliberată din arest la domiciliu în octombrie.

Desenele sunt ilustraţii simple în creion pe hârtie, care se referă în principal la Delvey însăşi, purtând haine de designer. Unele dintre desene sunt coperţi de ziare care falsifică prima pagină a The New York Times intitulate „The Delvey Crimes” sau „The Delvey Journal”, cu desene animate şi legende despre propriile ei fapte.

Lucrările de artă originale ale lui Sorokin s-au vândut cu 25.000 de dolari, iar printurile au fost listate la 250 de dolari fiecare, printre cumpărători fiind celebrităţi precum Chloe Fineman, star în „Saturday Night Live”.

Dealerul de artă Chris Martine a declarat pentru The New York Post că Fineman a achiziţionat o ediţie limitată, cu autograf, a „Run It Again”. Martine a mai spus pentru The Post că printurile au fost vândute în „40 sau 50 de ţări”.

Luna trecută, Sorokin a lansat patru lucrări de artă originale împreună cu galeria de artă The Locker Room din Brooklyn.

De naţionalitate germană şi născută în apropiere de Moscova, Anna Sorokin alias Anna „Delvey” a fost capabilă să construiască minciuni iscusite, s-a prezentat ca o moştenitoare germană bogată cu 60 de milioane de dolari, ceea ce i-a permis să obţină împrumuturi de zeci de mii de dolari de la mai multe bănci.

Din noiembrie 2016 până în august 2017, ea a călătorit gratuit cu avionul privat, a locuit în palate din Manhattan, fără să plătească vreodată nimic, potrivit justiţiei din New York care estimase un zbor din 2019 la 275.000 de dolari.

Fiica unui şofer şi a unei funcţionare ruse care a emigrat în Germania în 2007, tânăra, sosită la New York în 2013, încercase chiar să obţină un împrumut de 22 de milioane de dolari pentru a lansa un club exclusivist în Manhattan.

