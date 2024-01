Miracolul din Japonia. Cum a fost posibil ca 379 de oameni să iasă nevătămați dintr-un avion în flăcări, în 90 de secunde

Autoritățile au început o investigație care se anunță dificilă și se conturează deja cauza accidentului: eroarea umană. Oficialii au anunțat că avionul Gărzii de Coastă - de care s-a ciocnit aeronava cu pasageri, nu avea ce să caute pe pistă, pentru că nu primise aprobare de decolare.

Avionul Airbus A350, al companiei Japan Airlines, s-a transformat într-o bilă de foc imediat după aterizare.

Aeronava a fost direcționată pentru a ateriza pe pista 34 dreapta, una dintre cele 4 ale aeroportului Haneda, cel mai aglomerat al Japoniei. La scurt timp după ce s-a așezat pe pistă și a început manevrele de frânare, avionul a lovit aeronava mai mică a Gărzii de Coastă, care se pregătea să decoleze cu ajutoare spre zonele afectate de marele cutremur din prima zi a Anului Nou. În urma impactului a luat foc, dar pentru o vreme a mai rulat în flăcări pe pistă.

După ce căpitanul avionului comercial a reuşit să frâneze complet, deși aeronava ardea, cei 379 de pasageri, printre care 8 copii, dar și cei 12 membri ai echipajului au fost evacuați în doar 90 de secunde.

Detaliul salvator: toți pasagerii au respectat cu strictețe instrucțiunile însoțitorilor de bord

Toți au părăsit avionul pe toboganele gonflabile din partea din față. Doar pe acolo, pentru că ieșirile de urgență din partea de mijloc și din spate nu puteau fi folosite. O însoțitoare de bord de la compania Tarom ne explică în detaliu procedura în caz de urgență.

Ina Alexandra Chițu, însoțitoare de zbor Tarom: ”Dacă timp de 10 secunde nu primim din cockpit comanda de evacuare pe ușile disponibile, noi atunci inițiem evacuarea. Evaluăm condițiile interioare și exterioare și deschidem ușa cu toboganul armat, utilizăm megafoanele ca să ne facem auziți cât mai bine. ”Noi avem comanda, lăsați toate lucrurile/leave everything behind”, adică prin comenzi le spunem ce au de făcut”.

Graham Braithwaite, expert în aviație: „Aeronavale moderne sunt concepute pentru a permite evacuarea în 90 de secunde sau mai puțin cu jumătate din ieșiri disponibile”.

Acestă evacuare, considerată de mulți "miraculoasă" pentru că doar 14 persoane au suferit răni minore, a fost posibilă pentru că pasagerii au urmat cu strictețe instrucțiunile însoțitorilor de bord.

Cătălin Prunariu, pilot, director de zbor Tarom: ”Cel de ieri ne arată cât de importante sunt procedurile, cât de important este să le urmezi exact așa cum sunt ele elaborate și scrise și cât de important este ca pasagerii să le urmeze pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri este un miracol datorat disciplinei”.

În primul rând, pasagerii au ieșit din avionul în flăcări fără să-și ia cu ei bagajele de mână. De altfel, asta recomandă, ferm, experții. Iar faptul că absolut toți au lăsat în cabină bunurile personale a grăbit evacuarea și a fost cheia supraviețuirii pasagerilor și membrilor echipajului.

”O secundă face diferența dintre viață și moarte”

Cătălin Prunariu: ”Orice pasager care se oprește fie și pentru o secundă să-și ia un lucru, nu știu, actele, geanta, telefonul, blochează culoarul de evacuare. Toți cei care urmează după el rămân blocați. O secundă face diferența dintre viață și moarte, categoric”.

Ina Alexandra Chițu: ”Înseamnă să-ți pierzi viața... tu, cel care vrei să-ți iei geaca sau haina sau poșeta și o persoană nevinovată din spatele tău care practic nu se mai poate evacua în timp”.

Avionul Airbus A350 este unul dintre cele mai mari și performante în prezent, fiind construit din materiale speciale care îngreunează arderea. Aeronava companiei Japan Airlines era configurată în 3 clase- First, Business și Economy, ceea ce înseamnă că majoritatea pasagerilor aflați în partea din spate au fost nevoiți să parcurgă aproape 50 de metri până în față pentru evacuare, în condiții de stres maxim, fum și vizibilitate redusă.

Se pare că, în total, de la momentul impactului și până la evacuarea completă au trecut aproximativ 20 de minute. Cert e că foarte repede avionul a fost cuprins în întregime de foc.

O echipă numeroasă de polițiști și experți în aviație a început să examineze resturile aeronavei Japan Airlines.

Graham Braithwaite, expert în aviație: „Daunele suferite de motorul din stânga arată clar că a lovit ceva. Impactul a provocat o scurgere de combustibil care a dat naștere unei mingi de foc uriașe. Dacă aripa a fost avariată, combustibilul a curs pe acolo, iar acest lucru a îngreunat mult eforturile pompierilor”.

Pe de altă parte, cinci oameni au pierit în incendiul care a curprins și avionul de dimensiuni mai mici, de tip Bombardier Dash-8. Doar pilotul a reușit să scape cu viață, însă a suferit răni grave.

Aeroportul Haneda este cel mai aglomerat din Japonia

Anchetatorii încearcă să stabilească de ce ambele aparate de zbor se aflau pe aceeași pistă simultan.

Michelle Robson, fost controlor de trafic: „Cel mai probabil pilotul aeronavei (Gărzii de Coastă) a fost informat să oprească înainte de a pătrunde pe pistă și să aștepte acolo. Dar, dintr-un motiv încă necunoscut, nu a făcut asta. Totul s-a întâmplat foarte rapid. Controlorul de trafic nu a văzut că aeronava se afla pe pistă. Poate fiindcă era noapte și vizibilitatea era redusă”.

În plus, Aeroportul Haneda este cel mai aglomerat din Japonia, cu peste 700 de mișcări de aeronave zilnic. Pilotul român Dumitru Oprișiu a zburat deseori pe acest aeroport pentru Qatar Airways.

Dumitru Oprișiu, fost pilot Qatar Airways: ”Știu că într-o noapte am ajuns la 12 noaptea deasupra orașului, aeroportul a fost închis pentru 4 ore. Era o aglomerație... sincer, îți venea, te apuca frica când te uitai afară, vedeai numai lumini, flash-uri în jurul tău, iar acel aparat care ne indică poziția fiecărui avion, altitudinea, mai sus sau sub noi, era practic, ecranul era aproape plin. La un moment dat ne-a dat apropierea, ne-a spus coborîți de la 5 mii, la 4 mii de picioare și sunteți autorizați pentru pista 34, moment în care copilotul îmi spune ”captain, sub noi e unul la 4 mii de picioare” și, într-adevăr aruncând o privire afară l-am văzut sub noi”.

În astfel de condiții, eroarea umană poate apărea oricând. Oficialii aeroportului spun că aeronava Gărzii de Coastă nu primise aprobare pentru decolare. În plus, nu era echipată cu transpondere moderne, acele dispozitive care transmit în timp real informații despre poziția unui aparat de zbor.

Dată publicare: 03-01-2024 19:21