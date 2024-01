Cutremur puternic în Japonia, în prima zi din 2024. Alertă de tsunami după seismul de magnitudine 7,6

Agenţia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizează regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa, Niigata şi Toyama.

"Toţi locuitorii ar trebui să evacueze imediat şi să se îndrepte către altitudini mai mari", a anunţat postul naţional de televiziune NHK, după ce cutremurul a lovit Peninsula Noto din prefectura Ishikawa, în jurul orei locale 16:10 (07:10 GMT), conform AFP.

Video of the aftermath of the earthquake that just hit Japan's Noto peninsula, shared by someone who works for the Matsunami Sake brewery: pic.twitter.com/MyZYCfH444

— Jeffrey J. Hall ???????????????? (@mrjeffu) January 1, 2024

Un tsunami de până la 5 metri înălţime ar putea lovi Peninsula Noto din în prefectura Ishikawa, potrivit agenţiei meteorologice.

Valuri de peste un metru înălţime au fost înregistrate pe coastele oraşului Wajima din prefectura Ishikawa, a relatat NHK, potrivit Agerpres.

Compania Hokuriku Electric Power a declarat că verifică eventuale probleme apărute la centralele sale nucleare, conform NHK.

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today's earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4 — Jeffrey J. Hall ???????????????? (@mrjeffu) January 1, 2024

Intensitatea seismului a fost revizuită în urcare, după ce iniţial a fost anunţată magnitudinea preliminară 7,4.

Serviciul seismologic al Statelor Unite (USGS) a anunţat o magnitudine de 7,4, potrivit AFP.

Clădirile au început să se balanseze în zona din jurul capitalei Tokyo, conform agenţiei DPA. În această regiune nu au fost raportate pagube sau victime la scurt timp după producerea cutremurului.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 01-01-2024 09:56