Anchetatorii ruși au anunțat cauza prăbușirii avionului AN-148, soldată cu 71 de morți

Potrivit anchetatorilor, pilotul nu a acționat sistemul de încălzire pentru Tubul Pitot, senzorul principal care determină viteza relativă a avionului, prin captarea presiunii din aer.

Din cauza fenomenului de givrare, acesta înghețase și a transmis date eronate. Iar procedura standard, în astfel de situații, presupune încălzirea tubului cu o rezistență electrică, fapt care nu s-ar fi petrecut, relatează ABC News.

Duminică, după decolarea de pe aeroportul Domodedovo, comandantul de bord a trecut avionul pe pilot automat, dar a preluat din nou comenzile manuale când a văzut date contradictorii în privința vitezei.

Apoi a efectuat o serie de manevre, aducând inclusiv avionul în picaj sub un unghi de 30 - 35 de grade. Catastrofa s-a petrecut la 6 minute după decolare.

Russia: Plane crash that killed all 71 people on board was caused by pilots' error on speed data https://t.co/OLT8Qx76kG pic.twitter.com/UckVx7LJNe