Analiștii nu exclud varianta ca moartea lui Prigojin să fie o înscenare. Ce spunea Putin după marșul acestuia spre Moscova

Informația a fost confirmată de autoritățile ruse, care precizează că nu există supraviețuitori. În aeronavă se aflau în total 10 persoane, între care și mâna dreaptă a liderului Wagner.

Până de curând un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, Prigojin a condus la finele lunii iunie un marș al mercenarilor, care s-au îndreptat înarmați spre Kremlin, o revoltă fără precedent.

Prigojin acuza elitele militare ruse că doresc dezintegrarea Wagner.

Avionul abia decolase de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, cu destinaţia Sankt Petersburg, când s-a prăbușit în regiunea Tver. La bord erau trei piloți și șapte pasageri. Printre ei, și liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin.

Imagini postate pe rețelele sociale surprind momentul în care avionul - cuprins de flăcări - cade necontrolat și, imediat după impactul cu solul, focul se înteţeşte. Într-unul dintre videoclipuri se văd mai multe trupuri ale pasagerilor, morți în urma impactului.

Svetlana Petrenko, purtător de cuvânt al comitetului de investigație rus: „Cele 10 persoane aflate la bord au murit. La fața locului a plecat o echipă de anchetă, urmând să fie stabilite toate expertizele medico-legale necesare și să se efectueze un set de acțiuni de anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului aviatic.”

Potrivit Autorității ruse de aviație civilă, la bordul avionul se afla și Dmitri Utkin, un alt lider al grupului Wagner și mâna dreaptă a lui Prigojin. Însă doar testele ADN vor putea arăta clar identitatea celor morţi în incidentul aviatic. Cauza prăbușirii nu a fost anunțată.

La doar câteva ore după incident, canalul principal de Telegram folosit de grupul Wagner anunță că Evgheni Prigojin a murit.

„Erou al Rusiei și patriot adevărat al poporului - Evgheni Victorovici Prigojin a murit în urma acțiunilor trădătorilor Rusiei. Dar chiar și în iad va fi cel mai bun!” - au scris mercenarii Wagner pe rețeaua de socializare.

Posibila moarte a lui Prigojin nu a fost o surpriză nici pentru liderul de la Casa Albă.

„Dacă vă mai amintiți, am fost întrebat despre asta (situația lui Prigojin) și am spus atunci că, dacă aș fi în locul lui Prigojin, aș fi atent la ce beau. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nu sunt surprins.

Credeți că Puţin e implicat?

Nu se întâmplă multe în Rusia în spatele cărora să nu fie Putin. Dar nu am suficiente informații să vă răspund.”

Incidentul aviatic vine la două luni după ce Evgheni Prigojin, supranumit și bucătarul lui Puţin, a condus o rebeliune a mercenarilor Wagner împotriva conducerii militare ruse. După 24 de ore, ”Marșul pentru dreptate” - cum și-a numit Prigojin rebeliunea, a fost întrerupt. Iar mercenarii Wagner care se îndreptau spre Kremlin au fost întorși din drum. În urma intervenţiei preşedintelui belarus, Aleksandr Lukaşenko, Prigojin și soldații lui au fost lăsați să se refugieze în țara sa. La scurt timp, Putin l-a acuzat pe liderul Wagner de trădare și a promis că nu va ierta pe nimeni. Ulterior, Kremlinul a anunțat că renunță la acuzații. Dar, întrebat cândva dacă știe să ierte, Putin spune:

„- Da, dar nu iert tot.

- Ce nu puteţi ierta?

- Trădarea.”

Pe de altă parte analiștii politici nu exlud nici teoria potrivit căreia totul ar fi o înscenare, astfel încât Prigojin să se poată bucura de un exil pașnic.

Keir Giles, analist politic Chatham House: „Rămâne de văzut dacă acesta este de fapt șeful Wagner sau cineva care călătorea sub numele de Evgheni Prigojin. Știm că Prigojin obișnuia să folosească pseudonime, dar în același timp avea și persoane care-i foloseau numele în călătorii, o măsură de securitate pe care acesta o lua.”

De altfel, cu doar două zile în urmă, șeful Wagner transmitea un mesaj video prin care dădea de știre că mercenarii săi luptă cu militanții islamiști din Africa și explorează regiunea, în căutarea mineralelor.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Apariția neașteptată a lui Prigojin din nou în Africa ar putea fi văzută ca exilul acordat de Putin lui Prigojin. Dar asta nu prea se potrivește cu Putin pe care îl cunoaștem, dar slăbit masiv de rebeliunea armată. Nu vă amăgiți, el nu și-a revenit brusc. Puţin doar a fost în ofensivă de atunci, încercând cu disperare să recupereze acea imagine de om puternic infailibil, total zdrobit de ceea ce a făcut Prijgon.”

Multă vreme un apropiat al lui președintelui Putin, Evgheni Prigojin şi-a câştigat reputaţia de ... cel mai crud comandant al trupelor care au invadat Ucraina. Pentru armata de mercenari, el făcea adesea recrutări din închisori. De altfel, nu era străin de lumea temniței. Prigojin a stat 9 ani după gratii, pe vremea Uniunii Sovietice.

După ce a fost eliberat, în anii 90, și-a deschis un restaurant de lux în Sankt Petersburg. Iar mai târziu, după ce Putin a ajuns președinte, Prigojin a avut contracte de livrări de mâncare cu Kremlinul. De aici s-a ales și cu porecla de "bucătarul lui Putin".

