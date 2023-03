Analist: Forțele ruse sapă noi tranșee în apropierea Crimeei

O hartă arată cum au crescut fortificațiile în peninsulă și de-a lungul flancului estic.

Crimeea a fost cândva bijuteria Imperiului Rus și rămâne un teritoriu important din punct de vedere strategic la Marea Neagră.

Teritoriul a fost transferat în Ucraina de premierul rus de atunci, Nikita Hrușciov, în 1954.

Dar în 2014, Vladimir Putin a anexat ilegal regiunea într-o mișcare larg condamnată de comunitatea internațională.

Când Rusia și-a lansat anul trecut invazia pe scară largă în Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a fost precaut cu declarațiile privind teritoriul de coastă.

Dar pe măsură ce războiul a continuat și trupele ucrainene au asigurat mai multe victorii pe câmpul de luptă, el a transmis un mesaj clar: Crimeea este Ucraina și forțele sale armate o vor relua.

Russian forces in occupied Crimea are digging new trenches along the roads leading into the peninsula.

This interactive map shows many of Russia's field fortifications in Ukraine and links each point to satellite imagery: https://t.co/km9lFOldbe pic.twitter.com/EtHSyoaMZn