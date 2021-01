Amenințare cu bombă la Washington, în ziua învestirii lui Joe Biden

Inițial, jurnalistul CNN, Alex Marquardt, anunța evacuarea clădirii, însă ulterior a revenit cu precizări într-o postare pe Twitter. Clădirea ar fi fost de fapt închisă publicului din cauza Covid-19, a scris el.

Potrivit jurnalistului, prezenţa militarilor din Garda naţională, armata americană de rezervă, a crescut în zona Curţii.

There is a bomb threat at the supreme court. Deleted last tweet because we are now told the building is not being evacuated. It was closed to the public for Covid. Much bigger national Guard presence. pic.twitter.com/iLVoY6A9pb