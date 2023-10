Amenințare cu bombă în Varșovia, cu o zi înainte de alegerile legislative. Un bărbat spune că se va arunca în aer

Presa poloneză a relatat că un bărbat s-a urcat pe un monument din piaţă şi ameninţă că se va arunca în aer.

"Nu intraţi, este o bombă", i-a spus unui reporter Reuters un agent de poliţie aflat la faţa locului.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a confirmat că un bărbat s-a urcat pe monument.

Police have cordoned off Pilsudski Square in central Warsaw due to a bomb threat, just a day before high-stakes elections in the European Union and NATO member. Polish media reported that a man had climbed onto a monument in the square and was threatening to blow himself up.