Ambasadoarea României în Bulgaria i-a întâmpinat cu lalele pe pasagerii zborului Bucureşti-Sofia după aderarea la Schengen

Ambasadoarea a oferit lalele galbene şi steaguri româneşti pasagerilor care au sosit în ţara vecină, informează BTA luni.

Începând cu 31 martie, Bulgaria şi România sunt membre cu drepturi depline ale spaţiului Schengen cu frontierele aeriene şi maritime.

Happy to welcome together with my team the passengers of the 1st ever #Schengen flight between ????????& ???????? landing in Sofia this morning. At last ????????European normality for our citizens. Work & close ????????-????????coop continue till full accession with land borders????@MAERomania @MFABulgaria pic.twitter.com/RcXzBPzWrF