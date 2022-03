Ambasada SUA la Kiev: Forțele ruse au ucis 10 ucraineni care stăteau la coadă la pâine

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina. Ultimele informații

Forțele ruse au împușcat și ucis 10 persoane care stăteau la coadă la pâine în orașul Chernihiv, din nordul Ucrainei, a anunțat Ambasada SUA la Kiev, potrivit The Guardian.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.