Civil împușcat de soldații ruși, cu mâinile ridicate deasupra capului. Bărbatul încerca să părăsească Kievul |VIDEO

Imaginile în care soldații ruși împușcă mortal, cel mai probabil complet nejustificat, un bărbat care se afla la volanul mașinii sale și coborâse cu mâinile ridicate, au fost publicate pe Twitter de postul german ZDF.

Bărbatul încerca să plec din Kiev, cu mașina sa, dar fost interceptat de ruși. După ce a fost blocat de un alt vehicul, a coborât cu mâinile ridicate, și imediat a fost impușcat și a căzut secerat, la pământ.

Imaginile sunt filmate de sus, de la mare distanță, și nu rezultă momentul în care s-a produs oribila faptă.

The #German TV channel ZDF published a video showing how #Russian soldiers shoot a civilian who raised his hands up. The man tried to evacuate from #Kyiv by car, but was shot dead. pic.twitter.com/BTPZvpU4sX