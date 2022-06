Cei mai mulţi îşi doresc să călătorească, dar şi să câştige bani, mai ales că salariile aproape s-au dublat faţă de perioada dinaintea pandemiei.

Agripina se află în Statele Unite pentru a patra oară prin programul Work and Travel. Lucrează la un magazin de ciocolată în Michigan, iar anul acesta vrea să viziteze coasta de est a Americii.

Agripina Ioan, studentă: „Am călătorit în fiecare sezon şi mi se pare foarte cool ca la 21 de ani să fiu pe ocean drive şi să-mi plătesc o vacanţă acolo.”

Ema a fost în America în primii doi ani ai pandemiei, iar acum se pregăteşte să meargă din nou. A lucrat ca menajeră la un local, în apropiere de Boston.



Ema Poşchin, studentă: „Nu știam ce înseamnă să muncești în afară, să fii independent în afară. M-a schimbat foarte mult. Am învațat să fiu mai răbdătoare, mai muncitoare.”

Şi salariile s-au mărit cu aproximativ 80% faţă de acum doi ani. Munca începe în iulie şi se termină la final de septembrie, iar luna octombrie este rezervată distracţiei şi călătoriilor.

Ema Poşchin, studentă: „Am reușit să facem foarte multe petreceri, ieşiri. În fiecare zi făceam un day trip şi plecam dimineaţa şi veneam seara înapoi.”

Cristi Murafa, manager companie Work and Travel: „Cei mai mulți studenţi tind să plece spre coasta de vest pentru că în timpul programului lucrează pe coasta de est. Activitățile sunt foarte diverse, am avut de la salturi cu parașuta, cum am avut anul trecut, bungy jumping, până la călătorii în parcuri naționale, în orașe mari sau locuri renumite din state.”

Datele furnizate de ambasada americană arată că aproximativ 5.700 de tineri au plecat în Statele Unite anul acesta, adică de aproape două ori mai mulţi faţă de anul trecut.

Un tânăr căștiga în medie 14 dolari pe oră, însă remunerația poate ajunge la 20 dolari pe oră.