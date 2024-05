Alertă roșie în Europa după evadarea unui deținut periculos. Interlopul poreclit „Musca”, de negăsit

Organizaţia internaţională de poliţie Interpol a emis miercuri o notiţă roşie pe numele evadatului Mohamed Amra, alias ”Musca”, un recidivist care a evadat marţi în urma unui atac armat asupra unui furgon al Administraţiei Penitenciare franceze, soldat cu doi morţi, căutat în continuare, relatează Le Figaro, citată de News.ro.

???? WANTED

A Red Notice has been issued at the request of ???????? French authorities for escaped prisoner Mohamed AMRA, alias ‘The Fly’.

View the INTERPOL #RedNotice here: https://t.co/KnY5x3alSD pic.twitter.com/RKv86QyTp7