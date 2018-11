Alertă într-un parc de distracții. 8 copii, grav răniți, după ce un tobogan s-a prăbușit

Numărul de răniţi şi gravitatea rănilor suferite în Woking Park sâmbătă seară a determinat poliţia din Surrey să declare un „incident major", a anunțat poliția, conform DPA, informează Agerpres.

„Opt copii au fost transportaţi la spital de Serviciul de ambulanţă de pe coasta de sud-est cu răni potenţial grave", a mai precizat sursa citată.

#Surrey

BREAKING: A serious incident is developing at #Woking Park which was holding a firework display and funfair.

The Park has been evacuated.

Surrey Police confirm that the ‘Helter Skelter’ slide has collapsed.

The Air Ambulance has just landed.

No further details. pic.twitter.com/7o430BhKSh