Alertă în Rusia. Două persoane au fost ucise în casă, de o dronă doborâtă de sistemul de apărare din Belgorod

"Sistemul de apărare antiaeriană din districtul Belgorod a doborât o dronă de tip avion care se apropia de oraş", a declarat Viaceslav Gladkov pe Telegram, adăugând într-un alt mesaj că "vor urma căderii de resturi, o clădire rezidenţială a fost complet distrusă, iar alte două au fost parţial avariate".

Belgorod, South of Moscow, has had over 200 rocket & drone strikes in 48 hours, the latest claiming the lives of 3 villages residents & leaving 2 more in a critical condition, the regional governor reported… pic.twitter.com/3m8Qu2dkEl

"Din păcate, există victime. Cadavrele a două persoane - un bărbat şi o femeie - au fost găsite sub dărâmături de către serviciile de urgenţă", a precizat guvernatorul, potrivit News.ro.

Alte două persoane au fost rănite şi spitalizate, potrivit lui Gladkov. Un bărbat se află în comă, în timp ce o femeie în stare gravă a suferit o comoţie cerebrală, a precizat el.

#Ukraine #Russia Two people died in Belgorod after the crash of a Ukrainian drone. pic.twitter.com/peKj1a8CUW

"Se presupune că sub dărâmături ar putea fi un copil. Operaţiunea de salvare continuă", a spus guvernatorul.

Joi, ministerul rus al Apărării afirmase pe Telegram că apărarea aeriană rusă "a dejucat" un atac cu dronă condus de Kiev în regiunea Belgorod miercuri în jurul orei locale 23:50 (20:50 GMT), fără a dezvălui existenţa unor răniţi sau pagube.

Reportedly, in a drone attack on Belgorod region of Russia, an S-400 Russian Triumf air defense system was destroyed. It costs about $1.2 billion.

Russian Telegram channels reported that about 20 explosions were heard in the area where the system was located. There was a power… pic.twitter.com/0ajuB8HnpS