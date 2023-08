Alertă în Polonia. Doi cetăţeni ruşi care distribuiau propagandă în favoarea Grupului Wagner au fost arestați | VIDEO

Cei doi au împrăştiat aproximativ 300 de afişe în Cracovia şi Varşovia, iar în posesia lor au fost găsite circa 3.000 de elemente de propagandă pro-Wagner, a precizat într-un comunicat biroul de presă al ministrului responsabil pentru coordonarea serviciilor speciale.

"Ambii au fost acuzaţi de spionaj, printre altele", a scris Kaminski pe reţeaua socială X (Twitter).

On the streets of #Poland in public places appeared stickers with the symbols of PMC "#Wagner" and the call to join them.

It is still unknown whether the mercenaries are really trying to recruit Poles, or whether the stickers are distributed by Russian agents for psychological… pic.twitter.com/qAZMtaKLnw