Alertă în Germania. O bombă artizanală a fost plasată într-un tren, în apropiere de Koln

Publicaţia Bild a relatat că dispozitivul era o bombă artizanală de natură să provoace răniri grave, indicând că acesta fusese descoperit de un om de serviciu într-o cutie de carton ascunsă într-unul din compartimentele trenului, transmite Agerpres.

"Vom putea oferi informaţii despre gravitatea posibilului pericol doar după evaluarea experţilor criminalişti", a declarat poliţia într-un comunicat.

Câini dresaţi pentru detectarea de explozibili ai poliţiei federale au cercetat la rândul lor zona unde a fost descoperită cutia, iar forţele speciale au analizat cutia cu raze X înainte de a dezamorsa dispozitivul la faţa locului, a relatat Bild.

Anchetatori, citaţi de publicaţia germană, au spus că nu este încă clar dacă este vorba de un atac terorist eşuat ori de o tentativă de ameninţare cu şantaj.

