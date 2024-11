Alertă după ce un vulcan de pe „cercul de foc a Pacificului” a erupt. Cel puțin zece persoane au murit

"Bilanţul erupţiei vulcanului Lewotobi Laki-Laki a ajuns în prezent la 10 morţi", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Abdul Muhari, purtătorul de cuvânt al Agenţiei naţionale pentru gestionarea dezastrelor (BNPB), după ce iniţial anunţase şase decese.

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki, care a erupt de mai multe ori în timpul nopţii, potrivit autorităţilor, este situat pe insula Flores, populară în rândul turiştilor.

Cenuşă şi lavă au fost expulzate din vulcan către satele învecinate, care au fost nevoite să recurgă la evacuări.

An eruption of Mount Lewotobi Laki-laki occurred on Thursday, September 12, 2024, at 05:54 WITA. The height of the eruption column was observed to be ± 800 m above the peak (± 2384 m above sea level). pic.twitter.com/o5QqKq00Au