Doi membri ai Gărzii de Onoare s-au simțit rău și s-au prăbușit la Palatul Élysée, în timpul unei vizite oficiale. VIDEO

Unui membru al Gărzii Republicane, mobilizat cu ocazia vizitei preşedintelui slovac Peter Pellegrini, i s-a făcut rău în timpul ceremoniei, miercuri seara.

El a salutat, s-a clătinat şi apoi a căzut pe spate, lovindu-se de o coloană a faţadei palatului, potrivit News.ro.

O înregistrare video Reuters, în timp ce maşina preşedintelui slovac se opreşte în curte, îl surprinde pe bărbat că începe să dea semne clare că se simte rău, după care dă drumul sabiei şi cade, la doar câţiva paşi de preşedintele francez Emmanuel Macron.

Şeful statului francez, alertat de zgomotul căderii, se întoarce către bărbat şi se apropie de el. Şase persoane vin să-l preia pe membrul Gărzii de Onoare.

Aparent inconştient, bărbatul a fost evacuat rapid, în timp ce Peter Pellegrini a rămas încremenit în timpul acestei agitaţii, aşteptând la baza treptelor.

Nici starea sănătăţii membrului Gărzii de Onoare şi nici cauza stării sale de rău nu erau cunoscute imediat.

„Ce se întâmplă cu ei”

În aceeaşi înregistrare video, în timp ce membrul Gărzii Republicane este preluat, iar cei doi preşedinţi se salută, alt zăngănit de sabie căzută la pământ se face auzit în afara cadrului, în cealaltă parte a curţii palatului.

Unui al doilea membru al Gărzii de Onoare i s-a făcut rău. Mai mulţi membri ai personalului fug către el.

„O, ce se-ntâmplă cu ei?”, a reacţionat o jurnalistă prezentă în spatele camerei. ”Ce dracului se-ntâmplă aici?”, s-a alarmat alt jurnalist.

Emmanuel Macron, alertat de zgomot, se întoarce într-un final către preşedintele slovac pentru a-l saluta, într-un context mai mult decât neobişnuit.

Al doilea membru al Gărzii, care era încă în picioare, a fost evacuat în interiorul palatului, iar cei doi preşedinţi i-au urmat, într-o scenă rară de dezordine la Palatul Élysée.

Nicio informaţie nu a fost oferită nici despre starea de sănătate a celui de-al doilea membru al Gărzii.