Alegeri în SUA. Joe Biden a răsuflat ușurat după ce democrații au reușit să reducă din câștigul anticipat al republicanilor

Aceştia din urmă sunt aproape de a obține majoritatea în Camera Reprezentanților însă Biden a salutat reușitele candidaților democrați. Deocamdată oricare dintre cele două partide poate obține controlul în Senat. Toate privirile rămân ațintite, spre Arizona, Nevada, şi Georgia unde încă se numără voturi.

După ce i-a felicitat pe candidații democrați care au câștigat la urne, președintele Biden s-a adresat națiunii:

Joe Biden: ”A fost o zi bună, cred, pentru democrație. Și cred că a fost o zi bună pentru America. Presa şi experţii preziceau un uriaş val roşu, dar nu s-a întâmplat”.

Partidul aflat la putere, acum democrații, suferă, de obicei, pierderi la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, văzute drept un referendum pentru președintele în exercițiu.

Joe Biden: ”Democrații au avut o noapte intensă, am pierdut mai puține mandate în Camera Reprezentanților decât orice alt președinte democrat în primele alegeri intermediare din ultimii 40 de ani. Dar alegătorii ne-au transmis clar că sunt nemulțumiți. Îi înțeleg”.

Președintele Biden a spus că este pregătit să lucreze cu republicanii.

Joe Biden: ”Poporul american a transmis clar, cred, că se așteaptă ca republicanii să fie pregătiți să lucreze cu mine și în domeniul politicii externe, sper că va continua această abordare bipartizană pentru a confrunta agresiunea Rusiei în Ucraina. Sunt deschis la orice idei bune. Dar vreau să fiu foarte clar: nu voi sprijini nicio propunere republicană care va înrăutăți inflația, de exemplu”.

Strategii republicani au sperat în victorii majore, având în vedere că inflația în America a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani, iar popularitatea președintelui Biden este destul de scăzută. Însă alegătorii i-au sancționat pe republicani, pentru anumite politici pe care le promovează asiduu, de exemplu, îngrădirea dreptului la avort.

Todd Belt, Profesor George Washington University: ”A fost un val roşu la alegeri, dar unul care a început şi s-a terminat în Florida. Şi, să fim atenţie la voturile generaţiei Z (cei foarte tineri)! Ei i-au dat lui Biden Casa Alba în 2020 şi tot ei au ieşit la vot pentru democraţi de data asta. I-a motivat foarte mult chestiunea avortului”.

Kevin McCarthy, cel care era liderul minorității republicane în Camera Reprezentanților, înainte de alegeri, se vede deja la conducerea Camerei.

Cea mai categorică victorie a republicanilor a fost în Florida, unde ultraconservatorul Ron DeSantis a fost reales cu aproape 20 de procente în plus față de principalul său contracandidat.

Puternicul imperiu media din SUA al mogulului Rupert Murdoch pare să-l fi adoptat deja pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, drept viitor lider al Partidului Republican, în detrimentul lui Donald Trump, Trustul media format din FoxNews, The Wall Street Journal și The New York Post – are o influență semnificativă asupra bazei Partidului Republican și a brokerilor săi de putere.

Murdoch și-a exprimat în trecut frustrările față de Trump în mod clar, arată CNN, care o citează Maggie Haberman, reporter la The New York Times și analist politic la CNN. Potrivit acesteia, după alegerile din 2020, Murdoch a declarat despre Trump: "Ar trebui să-l abandonăm pe individul ăsta".

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 10-11-2022 19:25