Protestele din Hong Kong. Beijingul ar putea interveni cu armata. Imagini din satelit

După ciocnirile violente dintre poliţie şi demonstranţii pro-democraţie, aeroportul din Hong Kong a obţinut un ordin de interdicţie, pentru a-i ține la distanță pe protestatari.

Marți de pildă, au fost anulate sute de decolări, iar 6 persoane au ajuns la spital, în urma confruntărilor. Pe de altă parte, există temeri că Beiijingul ar putea încerca să potolească situația printr-o intervenţie militară.

Aeroportul din Hong Kong a devenit punctul central al ciocnirilor tot mai violente dintre forțele de ordine şi protestatarii, care de zece săptămâni cer în stradă mai multă democrație.

Câțiva protestatari au smuls bastonul unui polițist și l-au folosit chiar împotriva acestuia. Până la urmă, ofițerul a reușit să-și scoată arma din toc, iar agresorii s-au împrăștiat rapid.

Mai grav este că au avut de suferit și pasagerii.

Martor: ,,Nu am medicamente, nu am apă, nu am echipament. M-am săturat, nu mai suport. Gata! Duceți-va acasă! Sunt bolnavă."

Matt Rivers, reporter CNN: ,,În Beijing, acțiunile protestatarilor din aeroport sunt considerate la limita terorismului. Mai mult, responsabilii guvernamentali chinezi sugerează că puterile occidentale sunt cele care incită la o revoluție. La rândul ei, presă oficială insistă pe scenele de violență pentru a influența opinia publică. Iar asta duce inevitabil la întrebarea dacă va interveni Armata Populară de Eliberare. Ar însemna ca Beijingul să admită că guvernananța sa asupra Hong Kong-ului, potrivit principiului "o țară, două sisteme", a eșuat.''

Cu toate acestea, un filmuleț de propagandă difuzat de guvernul chinez arată trupe și tancuri la granița cu Hong Kongul. De asemenea, imagini obținute prin satelit de compania Maxar WorldViews arată în jur de 500 de vehicule militare masate pe un stadion și împrejurul arenei în Shenzen, oraș situat la frontieră.

Tânărul lider al activiștilor pro-democrație a arătat că știe să vorbească pe limba lui Donald Trump.

Joshua Wong, activist pro-democrație: ,,Dacă libertatea economică a Hong Kong-ului este știrbită ori chiar nimicită de Beijing, asta nu afectează doar viața de zi cu zi a localnicilor, ci și interesele de afaceri ale companiilor americane din Hong Kong. De aceea, sper ca politicienii americani să adopte un rol mai activ în sprijinul democratizării Hong Kong-ului."

Deocamdată, președintele american s-a mărginit să îndemne la calm ambele tabere.