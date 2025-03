Aeroportul Heathrow din Londra, închis din cauza unei pene de curent semnificative. Peste 16.000 de locuințe din jur afectate

Pasagerii au fost sfătuiţi să nu meargă la aeroport. Circa 150 de persoane au fost evacuate din locuinţele aflate în apropiere de incendiu.

Aeroportul se confruntă cu o „pană de curent semnificativă” din cauza incendiului, se arată într-o declaraţie emisă de Heathrow.

„Pentru a asigura siguranţa pasagerilor şi a colegilor noştri, Heathrow va fi închis până la 23:59 în 21 martie”, adaugă sursa citată.

„Pasagerii sunt sfătuiţi să nu meargă la aeroport şi să contacteze companiile aeriene pentru informaţii suplimentare. Ne cerem scuze pentru neplăceri”, mai scrie în declaraţie.

„În timp ce echipajele intervin la acest incident, nu ştim sigur când ar putea fi reluată în mod fiabil alimentarea cu electricitate”, a declarat un purtător de cuvânt de la Heathrow.

????Just in: London Heathrow Airport will be closed all day tomorrow due to a significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation

“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/LpeBVM6Hws