Adolescentul care a atacat cu cuțitul mai mulți oameni într-o biserică din Sydney a fost arestat. „Un act terorist”

Un episcop şi tânărul suspect, care a fost arestat, se numără printre persoanele care primesc îngrijiri pentru "răni care nu le pun viaţa în pericol" în urma agresiunii de luni seară.

"După ce am luat în considerare toate elementele, am declarat că este vorba despre un act terorist", a anunţat Karen Webb, comisar de poliţie din New South Wales, într-o conferinţă de presă.

Acest atac este considerat un act de "extremism" religios, a adăugat ea, precizând că suspectul este "cunoscut de poliţie", dar nu figurează în niciun fişier antiterorist.

Acest nou atac a avut loc la două zile după o altă agresiune cu armă albă care a făcut şase morţi, dintre care cinci femei, sâmbătă într-un centru comercial din Sydney. Motivul terorist a fost exclus pentru acest atac comis de un bărbat suferind de o maladie mintală care a fost împuşcat.

Potrivit unei transmisiuni în direct a slujbei religioase, un tânăr îmbrăcat în negru s-a apropiat luni seară de altar, a ridicat braţul drept şi l-a înjunghiat cu un cuţit pe episcopul comunităţii asiriene Mar Mari Emmanuel, provocând panică şi ţipete printre credincioşi.

Mai multe persoane s-au repezit să-l ajute pe cleric şi să-l imobilizeze pe atacator, potrivit imaginilor.

Viaţa episcopului comunităţii asiriene - o ramură a creştinilor din Orient - nu este în pericol, nici cea a celorlalţi răniţi, a spus poliţia.

Suspectul primeşte îngrijiri pentru răni la mâini şi a fost dus într-un loc sigur după ce atacul a stârnit furie în rândul credincioşilor, a declarat Andrew Holland, un înalt responsabil al poliţiei din statul New South Wales.

Potrivit salvatorilor, patru bărbaţi cu vârste între 20 şi 70 de ani primesc îngrijiri pentru plăgi deschise.

AFP a identificat locaţia din înregistrarea video ca fiind o biserică din Wakeley, la circa 30 de kilometri de cartierul de afaceri din centrul metropolei australiene Sydney.

Cartierul este cunoscut pentru prezenţa acolo a unei mici comunităţi creştine asiriene care a fugit de persecuţiile şi de războaiele din Siria şi Irak.

Sute de persoane, aparent membre ale acestei comunităţi, s-au deplasat spre biserică după atac încercând să-l găsească încă acolo pe autorul acestuia, dar au fost respinse de forţele de ordine şi au avut loc incidente.

