Un actor a murit la doar 22 de ani după ce a suferit 12 de operații pentru a arăta ca un cântăreț celebru | FOTO

Saint Von Colucci, un actor canadian în vârstă de 22 de ani, a murit în această săptămână după ce a efectuat o serie de operații estetice în decurs de un an pentru a semăna cu Jimin, cântărețul trupei BTS. (FOTO jos)

Tânărul, care s-a mutat în Coreea de Sud în 2019, a murit duminica trecută într-un spital local din cauza complicațiilor de la ultima operație, a declarat, luni, publicistul său pentru DailyMail.com, potrivit BFMTV.

Saint Von Colucci a fost operat sâmbătă pentru a-și îndepărta implanturile dentare din maxilar, dar era conștient că operația este riscantă și a dezvoltat o infecție în timpul acesteia.

Canadian actor Saint Von Colucci is dead after dropping $220,000 for a dozen cosmetic surgeries so he could look like BTS star Jimin pic.twitter.com/lSlUE7dCya