Actrița de origine română care a atras toate privirile la Berlinală. A fost îndelung urmărită de fotografi

În total, însă, aproape 400 de pelicule sunt programate în diferitele secțiuni ale festivalului, inclusiv filmul românesc: ''Mammalia'', regizat de Sebastian Mihăilescu. Mai multe pelicule evocă situația din Ucraina. De altfel, ecusonul care dovedește acreditarea, este un urs bicolor - galben și albastru.

O apariție remarcată pe covorul roșu al Berlinalei a fost Kristen Stewart, președinta juriului, din care face parte și regizorul român Radu Jude.

Kristen Stewart, actriță: „Să fiu sinceră, responsabilitatea acestei poziţii mă face să tremur. O înţeleg foarte bine şi mă simt, nu strivită, ci inspirată, de acest juriu minunat şi talentat. Mi se pare foarte interesant să decizi care e cel mai bun film dintr-o selecţie. Noţiunea de "cel mai" este efemeră şi foarte subiectivă.”

A fost îndelung urmărită de obiectivele armatei de fotografi şi actrița de origine română, Alexandra Maria Lara, stabilită de mai bine de trei decenii în Germania.

Filmul care a deschis competiția pentru Ursul de Aur, "She Came To Me", este o comedie romantică, scrisă și regizată de Rebecca Miller. Spune povestea unui compozitor de operă care trece printr-o criză artistică.

Pe de altă parte acest festival înfiinţat în 1951 la Berlin oraşul divizat în perioada Războiului Rece, a avut întotdeauna o componentă politică mai accentuată. Cu atât mai mult în acest an când, pe durata să, se va împlini un an de la invazia Rusiei în Ucraina.

În cadrul ceremoniei de deschidere s-a adresat celor prezenţi şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a făcut o foarte nimerită paralelă între Zidul Berlinului, conceptul de "al patrulea zid" din teatru şi cinema şi:

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Zidul pe care Rusia vrea să-l ridice între Ucraina şi Europa. Un zid între libertate şi sclavie, între dreptul la viaţă şi atacuri cu rachete, intre civilizaţie şi tiranie. Poate arta să se ţină departe de politică? Este o întrebare eternă, dar astăzi este din nou extrem de relevanţă.”

Fireşte, în sens global, filmul nu poate schimba lumea, dar îi poate influenţa şi inspiră pe cei care pot schimba lumea.

Între peliculele despre Ucraina şi Iran incluse în program, se numără şi documentarul ''Superpower'', un profil al preşedintelui Zelenski, realizat de Sean Penn şi Aaron Kaufman, şi filmat în perioada în care tancurile ruseşti intrau în ţara vecină în urmă cu un an.

