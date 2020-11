Actorul Eddie Hassell a murit, după ce a fost împuşcat în Texas. Avea 30 de ani

Actorul Eddie Hassell a murit la vârsta de 30 de ani, după ce a fost împuşcat duminică în statul Texas, a anunţat presa americană, care îl citează pe agentul de presă al artistului, relatează Reuters.

Eddie Hassell era cunoscut pentru rolurile interpretate în filmul nominalizat la Oscar "The Kids Are All Right" (2010) şi în serialul TV "Surface" difuzat de postul NBC.

Actorul a fost împuşcat duminică dimineaţă în timpul unui prezumtiv furt de automobil, însă incidentul este încă investigat la ora transmiterii acestor informaţii, a raportat site-ul revistei Variety.

Cotidianul The New York Times a anunţat că actorul a fost împuşcat în faţa apartamentului în care locuieşte iubita lui, aflat în Grand Prairie, o suburbie a oraşului Dallas, în jurul orei locale 01:00.

Agentul de presă al actorului a dezvăluit pentru acelaşi cotidian că Eddie Hassell a fost împuşcat în abdomen şi transportat la un spital din apropiere, unde a decedat. Circumstanţele care au condus la acea împuşcătură nu au fost deocamdată clarificate.

Eddie Hassell a interpretat personajul Phil Nance în 10 episoade ale serialului SF "Surface" difuzat de NBC, în care a jucat alături Leighton Meester şi Lake Bell.

În filmul "The Kids Are All Right", care a primit patru nominalizări la premiile Oscar din 2011 - inclusiv la categoria "cel mai bun film" -, Eddie Hassell a interpretat personajul Clay, un adolescent dependent de droguri.