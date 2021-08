Accident rutier în Turcia: 14 morţi şi 18 răniţi. FOTO

Radio-televiziunea TRT a relatat că autobuzul s-a răsturnat şi a ieşit de pe şosea. Cauza accidentului încă nu este cunoscută. Echipe de salvare s-au deplasat la faţa locului, relatează DPA.

Medical teams working crash site after truck and a passenger bus collided in Soma district in Manisa city, in Turkey, 06 August 2021. Six people died and 37 were wounded. ???? epa / Anadolu / STR#turkey #crash #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/VlJnBj6ZmW