Accident în lanţ între 40-60 de maşini pe o autostradă din SUA. Mai multe persoane au murit | Video

Accidentele de pe I-55 au dus la închiderea autostrăzii în comitatele Sangamon şi Montgomery, potrivit Departamentului de Transport din Illinois. Oraşul Springfield, capitala statului, se află în comitatul Sangamon.

Căpitanul Ryan Starrick, de la Poliţia statală din Illinois, a declarat că cel puţin "între 40 şi 60 de autoturisme" au fost implicate în aceste accidente şi că au fost raportate "multiple decese" şi peste 30 de persoane spitalizate.

