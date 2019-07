Accident grav de autobuz în India. Cel puţin 29 de oameni au murit şi 18 sunt răniţi

Autocarul cu etaj, care transporta circa 50 de persoane, se deplasa pe autostrada dintre capitala New Delhi şi oraşul Agra, când a părăsit carosabilul şi a căzut într-un râu între două poduri, de la o înălţime de circa 12 metri.

Accidentul s-a produs la ora locală 04:15 (22:45 GMT, duminică), iar poliţia bănuieşte că şoferul a adormit la volan.

Şoseaua "Yamuna Expressway" dintre New Delhi şi Agra, unde se află faimosul monument indian al dragostei Taj Mahal, are o lungime de 165 de kilometri şi şase benzi de circulaţie.

#UPDATE: At least 29 killed after a bus carrying around 50 passengers falls off bridge on Agra-Lucknow expressway; rescue operation underway pic.twitter.com/0XjjFttsop