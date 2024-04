Accident grav cu 14 morţi şi 31 de răniţi în Mexic. Un accident rutier a avut loc la periferia capitalei | FOTO

Accidentul a avut loc în statul Mexico, la periferia capitalei. Un autobuz s-a răsturnat pe drum, a anunţat duminică secretariatul Securităţii locale.

„Potrivit unor date preliminare este vorba despre 14 morţi şi 31 de răniţi”, potrivit sursei citate de news.ro și AFP.

