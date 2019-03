Accident aviatic într-o localitate din Columbia. Sunt 12 victime. VIDEO

Pilotul a lansat un apel SOS înainte ca avionul să se prăbuşească în câmp, într-o zonă aflată între localităţile San Carlos de Guanoa şi San Martin, în apropiere de Villavicencio, informează News.ro.

Always sad to see destruction of history, an 74 years old HK-2494, an ex-#USNavy Douglas R4D-7 Dakota in service of Sociedad Aerea del Caqueta Ltda crashed in Villavicencio while was en-route La Bendición, #Colombia. All 12 occupants died. HK-2494 was built as 44-76773 in 1945. pic.twitter.com/lXAfz76MDu