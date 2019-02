Cine este victima accidentului aviatic din Tuzla. Primele date ale anchetei

Pilotul avionului care s-a prăbușit pe un câmp în Tuzla a fost operat joi seara, iar medicii spun că a avut mare noroc - mai ales că a avut secţionată artera aortă.

Bărbatul a mai fost implicat în 2007 într-un incident asemenator, dar atunci a reuşit să aducă avionul în siguranţă la sol.

Din păcate, elevul care îl însoțea de această dată nu a putut fi salvat de doctori. Între timp, anchetatorii au început cercetările pentru a lămuri cauza accidentului aviatic.

La manşa avionului de mici dimensiuni se afla pilotul - care are o experienţă de aproape 20 de ani.

Era însoţit de un bărbat dornic să învețe să zboare. Însă, în doar o clipă, cursul s-a transformat într-un coşmar - aparatul de zbor s-a prăbuşit la mai puţin de două sute de metri de pista de decolare.

Nu se ştie dacă pilotul a încercat o aterizare forţată, trenul de aterizare este închis, ceea ce înseamnă că avionul a căzut pur şi simplu pe câmp, iar impactul a fost devastator.

Avionul s-a făcut fărâme. Două echipaje SMURD, unul de la ambulanţa şi un elicopter au fost trimise urgent la faţa locului. Din păcate, elevul - un bărbat de 50 de ani - nu a avut nicio şansă.

Medic SMURD: "Am găsit o victimă în stop-cardiorespirator, cu traumatism cranio cerebral acut deschis, cu traumatism toracic şi abdominal sever, multiple fracturi de membre superioare, inferioare. Am intentat resuscitarea, dar din păcate am constatat decesul."

Pilotul a fost transportat de urgenţă la spitalul din Constantă, cu elicopterul. Medicii l-au operat, iar acum este în stare stabilă. Este unul dintre cei mai experientati profesori de aviaţie de la aerodromul "Tudor Greceanu" din Tuzla.

În 2007 a trecut printr-un alt incident, dar atunci a reuşit să aducă avionul în siguranţă la sol.

Cătălin Grasă, directorul spitalului judeţean Constanța: "Computerul tomograf ne-a pus în evidenţă prezenţa unui hematom. De asemenea avea contuzii faciale, fractura piramidă nazală, maxilar şi scapula dreaptă.

Marius Militaru, şef secţie chirurgie cardio vasculară: "L-am primit direct în sala de operaţie, l-am deschis prin toracotomie, asta era leziunea care-I cauza moartea în câteva minute dacă nu interveneam, se produce prin decelerare bruscă la accidente de maşină sau foarte rar de avion că nu trăiesc, 80 % mor pe loc la locul impactului"

Avionul implicat în accident - de tip DA42 - avea două motoare şi era fabricat în Austria. Specialiştii îl considera unul dintre cele mai sigure.

Marin Alexandru, procuror Parchetul Curții de Apel Constanța: "Un avion relativ uşor // efectuau un zbor de instruire, nu ştim motivele pentru care, dar avionul brusc a căzut."

Adrian Vasilache, director Aerodromul Tuzla: "E un avion de şcoală. Evident că e de dubla comanda. Urmează să vină o comisie de anchetă care să cerceteze cauzele şi tot ce s-a întâmplat."

Cât despre bărbatul decedat, acesta era comandant de navă şi îşi propusese ca în timpul liber să înveţe să zboare. Făcea cursuri de mai bine de jumătate de an. Accidentul aviatic este acum investigat de Autoritatea Civilă Aeronautică.

Primele date strânse de anchetatori arata ca avionul s-a prăbuşit înainte ca trenul de aterizare să fie deschis.Locul prăbuşirii este paralel cu pista de aterizare, la o distanţă mai mică de 200 de metri.

Avionul s-a înfipt cu botul în pământ apoi s-a răsturnat şi s-a rupt în mai multe bucăţi Oricum comisia de anchetă va stabili cu certitudine ce s-a petrecut.

Reevenind la starea pilotului, medicii au mai precizat că acesta este conştient îşi poate mişca mâinile şi picioarele şi are şanse mari să-şi revină complet.

